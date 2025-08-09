Врач рекомендует отказаться от фруктов и смузи на завтрак

Запоры, спазмы, вздутие могут стать последствиями употребления на завтрак ягод, фруктов и популярных смузи. Гастроэнтеролог назвали конкретные продукты, от которых точно стоит отказаться с утра.

В стоп-листе хурма, яблоки, гранаты, черника, ежевика и другие фрукты с высоким содержанием танина, который замедляет моторику кишечника, раздражает его, вызывает спазмы, дискомфорт и вздутие, пишет «Лента.ру». Урчать и скандалить кишечник может, если с утра отправить в рот смузи.

Цитрусы натощак провоцируют изжогу, обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита и язвенной болезни. Бананы, виноград, арбузы или дыни тоже неудачный вариант для завтрака. Они повышают уровень глюкозы в крови, но он быстро падает, в результате бодрость сменяется упадком сил и чувством голода. © «Петрозаводск говорит»