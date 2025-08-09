«Хьюстон, у нас проблема». Скончался автор знаменитой фразы

В возрасте 97 лет скончался американский астронавт, вошедший в историю благодаря произнесенной фразе «Хьюстон, у нас проблема». О смерти командира корабля «Аполлон-13» Джеймса Ловелла сообщает «Лента.ру».

Астронавт командовал миссией «Аполлон-13» и должен был высадиться на Луну в 1970 году, но полет едва не обернулся катастрофой.

На окололунной орбите на борту корабля взорвался кислородный баллон, а командир произнес фразу «Хьюстон, у нас проблема». Ловелл благополучно вернул экипаж на Землю. Впоследствии об этом драматическом моменте был снят фильм с Томом Хэнксом.

Астронавт скончался 7 августа в штате Иллинойс.