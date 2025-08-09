09 августа 2025, 16:00
В Карелии солнце видно сквозь дыры в мосту
Водителей предупредили о дефектах на дороге
фото freepik
Две дыры появились на мосту в Шокше. Сквозь них видно солнце и берег реки. Еще немного и отверстия могут стать шире.
Водитель сообщил о дефектах и предупреждает других участников движения быть осторожными.
«Дорогие водители, кто ездит по А-215, будьте внимательны! При въезде на мост в направлении Петрозаводска в дороге две сквозных дыры. Одна с краю за разметкой, другая около осевой. Снаружи через дыру видно берег речки, а из-под моста – солнышко. В Упрдор «Кола» позвонил, записали», - предупредил водитель в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии». © «Петрозаводск говорит»