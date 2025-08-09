В Карелии солнце видно сквозь дыры в мосту

Две дыры появились на мосту в Шокше. Сквозь них видно солнце и берег реки. Еще немного и отверстия могут стать шире.

Водитель сообщил о дефектах и предупреждает других участников движения быть осторожными.

«Дорогие водители, кто ездит по А-215, будьте внимательны! При въезде на мост в направлении Петрозаводска в дороге две сквозных дыры. Одна с краю за разметкой, другая около осевой. Снаружи через дыру видно берег речки, а из-под моста – солнышко. В Упрдор «Кола» позвонил, записали», - предупредил водитель в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии». © «Петрозаводск говорит»