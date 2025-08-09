Школьников могут освободить от домашки

Российские депутаты вернутся к вопросу нагрузки на детей в школах. Ее называют чрезмерной. В среднем школьники проводят за учебой по 8-10 часов в день.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отмену домашних заданий для школьников. В своем ТГ-канале депутат отметил, что сейчас много возможностей для формального выполнения заданий – готовые ответы в Интернете, помощь искусственного интеллекта. В итоге домашка превращается в пустую трату времени.

Володин отметил, что и мировой опыт различен в подходах к самостоятельной работе школьников после уроков.

«Есть примеры, когда домашние задания носят исследовательский и творческий характер, что дает ребенку навыки более глубокого изучения тем и формирует критическое мышление. Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ», - считает Володин. © «Петрозаводск говорит»