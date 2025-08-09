09 августа 2025, 13:49
Иномарка перевернулась в Петрозаводске, травмирован пожилой мужчина
Обе иномарки двигались попутно, но от удара одна оказалась на газоне, вторая - на крыше
фото пресс-служба Госавтоинспекции
Утром 9 августа в столице Карелии столкнулись «Форд» и «Хендай». Столкновение произошло вблизи путепровода на нижнем чапаевском кольце. Оба автомобиля двигались в попутном направлении. От удара один оказался на крыше, а другой на газоне.
В Госавтоинспекции назвали лишь возраст участников аварии. По предварительной информации, автомобилем Ford управлял водитель 2006 года рождения, за рулем Hyundai находился мужчина 1960 года рождения.
В аварии травмирован водитель Hyundai. Обстоятельства случившегося пытаются установить.