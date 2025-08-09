09 августа 2025, 13:05
Происшествия

Автомобиль перевернулся на крышу в Петрозаводске

На одном из колец в карельской столице столкнулись два автомобиля
ДТП
фото стопкадр

Утром 9 августа на нижнем чапаевском кольце произошло ДТП. Очевидцы запечатлели последствия аварии и рассказали об этом в ТГ-канале «Карельский дворик».

ДТП

 

Предположительно, столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся на крышу. Второй разбитый автомобиль - на газоне. Очевидцы также делились фото в комментариях в ТГ-канале.

ДТП_пользователи_ТГ_канала

 

Пострадали ли люди в результате аварии – пока не известно. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
нижнее чапаевское кольцо
автомобиль
газон
очевидцы
Петрозаводск