Автомобиль перевернулся на крышу в Петрозаводске

Утром 9 августа на нижнем чапаевском кольце произошло ДТП. Очевидцы запечатлели последствия аварии и рассказали об этом в ТГ-канале «Карельский дворик».

Предположительно, столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся на крышу. Второй разбитый автомобиль - на газоне. Очевидцы также делились фото в комментариях в ТГ-канале.

Пострадали ли люди в результате аварии – пока не известно. © «Петрозаводск говорит»