Умер народный артист России

Скончался артист Иван Краско. Ему было 94 года. О смерти народного артиста России сообщил депутат парламента Петербурга.

Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. В кинематографе дебютировал в 1960 году в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо», на протяжении длительного времени снимался в эпизодах.

Первую заметную роль получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции». В феврале 1992 года стал первым, кто получил звание «Народный артист Российской Федерации». Краско озвучивал мультфильмы. Его голосом говорят король в «Карлике Носе», Святогор в «Алеше Поповиче и Тугарине Змее», в диснеевском «Геркулесе» читал текст от автора. © «Петрозаводск говорит»