Дождь, но все еще плюс 25 - какая погода ожидается завтра в Карелии

В Петрозаводске в воскресенье переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +21, +23, прогнозируют в гидрометцентре. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, днем на севере восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13, местами до +17, днем +20, +25.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +11, днем +23;

В Кондопоге ночью +14, днем +22;

В Медвежьегорске ночью +13, днем +23;

В Олонце ночью +12, днем +22;

В Пудоже ночью +12, днем +21;

В Сегеже ночью +12, днем +20;

В Сортавале ночью +13, днем +25;

В Суоярви ночью +11, днем +23.