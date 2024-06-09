Жители Кеми опасаются закрытия местного хлебозавода

Текст: Елена Малишевская

Житель Кеми Владимир Князев выкупил 49 процентов акций местного хлебозавода, контрольный пакет – 51 процент остался у администрации Кемского района. 31 мая большая делегация, включая главу Кемского муниципального района Бородушкина, главу Рабочеостровска Жука, нового совладельца хлебозавода Князева, побывала на предприятии. При этом жители Кеми пишут открытые письма, в которых очень боятся закрытия хлебозавода и призывают власти его сохранить. Что это все значит для предприятия? Зачем покупать акции убыточного завода? Какова его дальнейшая судьба? Мы попытались это выяснить.

28 мая в паблике «Общественный контроль Кемь_Лоухи» было опубликовано письмо от кемских активистов:

«Город наполнен тревожными слухами о том, что акции хлебозавода скупают некие кемские бизнесмены. С какими целями он это делают, в чьих интересах действуют – нам неизвестно. В то же время власть - руководители районной администрации и городского поселения - утаивают от жителей города информацию о происходящих событиях. Не хотелось бы думать, что делают они это намеренно».

Как нам удалось выяснить, Владимир Князев, который купил 49 процентов акций завода у такого же частника, работает в Кемском депо. Казалось бы, простой работяга. Но попутно, как рассказал нам глава Рабочеостровска Сергей Жук, Князев занимается туристическим бизнесом. Предыдущий совладелец хлебозавода уехал в Петрозаводск. Он ничего в предприятие не вкладывал и ничего от своих акций не получал. В общем, логично: трудно что-то получить от убыточного акционерного общества. Согласно сравнительному анализу TestFirm, активы хлебозавода за 2023 год уменьшились на 41 процент. Чистая прибыль за год – минус 3 миллиона рублей.

В этой связи возникает закономерный вопрос: зачем акции понадобились местному бизнесмену, работающему (тут вспоминается подпольный миллионер Корейко из «Золотого теленка») в Кемском депо?

«Пока никакого бизнес-плана Князев не предоставил. Он вместе с нами побывал на предприятии, познакомился с руководством, коллективом, походил по цехам»,

- рассказал глава Кемского района Олег Бородушкин.

Предприятие нужно было модернизировать еще двадцать лет назад – так говорят в Кеми. Там действительно все устарело: большую часть хлебозавода занимают огромные двухэтажные печи. Для этих печей нужны какие-то дикие объемы угля. «Героические женщины» - так называют в Кеми работниц завода - работают в жарких цехах, встают с восходом солнца и идут выпекать хлеб. Но они боятся потерять эту работу. А горожане – любимые хлебобулочные изделия.

«Хлебозавод нужен городу, как стратегически важное предприятие, гарантирующее работу жителям Кеми. Мы не представляем, как будем жить без своего - кемского – хлеба. Мы категорически против закрытия Кемского хлебозавода и настаиваем на продолжении его работы. «Магниты» и «Пятёрочки» никогда не накормят досыта хлебом наших людей»,

- говорится в открытом письме жителей Кеми.

«Я считаю, что нашему хлебозаводу нужна модернизация производства, и он еще долго прослужит нашему району. Был приятно удивлен, что на предприятии работает много жителей поселка»,

- написал в соцсети после посещения хлебозавода глава Рабочеостровска Сергей Жук.

Местные жители говорят, что депутаты Рабочеостровска и депутаты Кеми готовы выделить миллионы из бюджетов на модернизацию завода. Если это так, становится понятен интерес бизнесмена Владимира Князева: глядишь, предприятие начнет получать прибыль, тогда и акции что-то начнут приносить.

«У нас, в Рабочеостровске деньги есть. Мы всем помогаем – Кривому порогу, например. И Кемскому хлебозаводу готовы помочь. Но пока таких предложений не поступало»,

- рассказал Сергей Жук.

Не все жители Рабочеостровска разделяют это мнение. Многие считают, что нужно прежде всего в самом поселке порядок навести – убрать мусор, заменить ржавые металлические контейнеры на пластиковые, подлатать дороги, отремонтировать водоразборные колонки. А потом уже помогать хлебозаводу.

Глава Кемского района Олег Бородушкин признает, что хлебозавод находится в глубоком экономическом кризисе. Он был построен в 70-е годы прошлого века с расчетом на 20 тысяч жителей только Кеми (сейчас во всем Кемском районе 12 тысяч). В советское время на предприятии работал лимонадный цех, производили джемы и многое другое, сейчас ничего этого нет.

И пока никаких предпосылок для быстрого выхода из кризиса нет: в Кемь пришла «Олония» со своей разнообразной выпечкой, федеральные торговые сети тоже наполнены десятками видов хлеба, батонов, булочек, пирожков. Кемский хлеб – очень вкусный, для горожан родной, «тот самый с детства знакомый вкус», но конкуренция – мощная, и со своими двухэтажными печами неповоротливый хлебозавод на этом рынке проигрывает.

«Прежде всего нужен независимый аудит. И мы включили его в план работы. Нужны четкие экономические обоснования, оценки, расчеты. А потом уже будем говорить о бизнес-планах»,

- подчеркнул Олег Бородушкин.

В любом случае жители Кеми и Рабочеостровска вправе знать, что происходит и будет происходить с хлебозаводом. Надеемся, что власти будут рассказывать людям о своих планах сами, а не прятать бизнес-идеи от любопытных глаз подальше. Тем более, когда речь идет о бюджетных деньгах. // Фото: Сергей Жук, Алексей Коптев, Олег Бородушкин, фрипик.