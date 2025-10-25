Жители карельского поселка жалуются на качество воды

Жители поселка Пяозерский Лоухского района жалуются на качество воды: водоочистные сооружения не работают, вследствие чего в водопроводную сеть поступает вода без предварительной очистки, ее качество не соответствует санитарным нормам. На днях получен ответ от управления Роспотребнадзора по Карелии.

Ведомство отмечает, что провести оценку достоверности сведений, указанных в обращении в соответствии с частью 3 ст. 58 Закона № 248-ФЗ (без взаимодействия с контролируемым лицом), в том числе с лабораторным контролем качества воды в распределительной сети поселка, невозможно, так как в пгт. Пяозерский отсутствуют водоразборные колонки. Кроме этого территория и оборудование водоочистной станции также не является общедоступным местом (открытым для посещения неограниченным кругом лиц).

"Основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия согласно ст. 57 Закона № 248-ФЗ является наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с учетом положений статьи 60 настоящего Федерального закона, а именно наличие достоверной информации о причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда (ущерба) здоровью граждан",

- говорится в официальном ответе Роспотребнадзора.

Вместе с этим управление сообщает, что водоочистные сооружения поселка Пяозерский эксплуатирует МУП «Лоухские коммунальные сети». Плановая проверка в отношении МУП была проведена в октябре 2024 года. Тогда были выявлены нарушения в части не соответствия качества питьевой воды перед подачей в распределительную сеть микробиологическим и санитарно-химическим показателям. МУП «Лоухские коммунальные сети» за выявленные нарушения было привлечено к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ, ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, ч. 4 ст. 8.42 КоАП РФ, наложен штраф - 300 000 рублей.

В связи с тем, что срок исполнения данного предписания истек управлением Роспотребнадзора по Карелии на данный момент готовятся документы по согласованию с прокуратурой внеплановой выездной проверки исполнения ранее выданного предписания.