В карельском городе закрыли пешеходный мост

В Олонце закрыли пешеходный мост. Как сообщает местная администрация, в связи с проведением ремонтных работ, с 24 октября 2025 года запрещено передвижение пешеходов по мосту от ул. 30-летия Победы до ул. Пролетарская.

Ближайший переход пешеходов — мост от о. Мариам до ул. Октябрьская, а так же мост по ул. Пушкина.

Планируемый срок завершения ремонта моста — апрель 2026 года.

