25 октября 2025, 13:59
В карельском городе закрыли пешеходный мост
Жителям Олонца предлагают искать пути обхода
фото: администрация Олонецкого района
В Олонце закрыли пешеходный мост. Как сообщает местная администрация, в связи с проведением ремонтных работ, с 24 октября 2025 года запрещено передвижение пешеходов по мосту от ул. 30-летия Победы до ул. Пролетарская.
Ближайший переход пешеходов — мост от о. Мариам до ул. Октябрьская, а так же мост по ул. Пушкина.
Планируемый срок завершения ремонта моста — апрель 2026 года.
Ранее мы рассказывали, что в Петрозаводске после ремонта открылся Лобановский мост.