В карельском поселке обещают поставить вместо сарая новое здание почты

Управление Почты России сообщает, что в 2026 году планируется установка нового модульного почтового отделения в поселке Софпорог при условии выделения участка земли местной администрацией. Пока же сельская почта - это аварийное здание с покосившимися стенами и дырявыми дверями. Туалет на улице. Сотрудники почты вынуждены работать в этом деревянном сарае, терпеть холод и все возможные неудобства. Вмешательство депутата Заксобрания и обращения в надзорные органы помогли сдвинуть дело с мертвой точки.

Северо-Западная межрегиональная инспекция труда сообщила, что специальная оценка условий труда работников почты в Софпороге не проводилась. И это - нарушение со стороны Управления Почты России, которое им придётся исправлять. Вместе с тем, УФПС признаёт факт ветхости здания.

«По результатам осмотра 7 апреля 2025 года выявлено аварийное состояние входной двери, ограничено работоспособное состояние крыльца, кровельного покрытия в здании в целом».

А Трудовая инспекция России включила Управление почты Карелии в план проверок на 2026 год.

Это хорошие новости, теперь главное, чтобы они воплотились в жизнь.