25 октября 2025, 13:04
Тело погибшего рыбака нашли в Карелии
В акватории Онежского озера обнаружено тело пропавшего рыбака
Фото: Госкомитет по ОБЖ Карелии
Вчера вечером, 24 октября, специалистам Карельской республиканской поисково-спасательной службы поступила заявка по факту пропажи мужчины в акватории Онежского озера вблизи СНТ «Мелиоратор», местечка Пиньгуба. Лодка была обнаружена прибитой к острову.
На поиски были направлены спасатели. Сегодня мужчина 1971 года рождения обнаружен в воде без признаков жизни, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности населения.
Тело доставлен на берег, передано сотрудникам полиции.