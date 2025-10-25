Тело погибшего рыбака нашли в Карелии

Вчера вечером, 24 октября, специалистам Карельской республиканской поисково-спасательной службы поступила заявка по факту пропажи мужчины в акватории Онежского озера вблизи СНТ «Мелиоратор», местечка Пиньгуба. Лодка была обнаружена прибитой к острову.

На поиски были направлены спасатели. Сегодня мужчина 1971 года рождения обнаружен в воде без признаков жизни, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности населения.

Тело доставлен на берег, передано сотрудникам полиции.