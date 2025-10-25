По Петрозаводску курсирует автобус с рваными сиденьями

Петрозаводчане опубликовали фото салона автобуса № 5 в паблике «Подслушано в ПТЗ». Рваные и выломанные сиденья - транспорт в таком состоянии выходит в рейс.

"Автобус 5. Дорогой транспорт, который мы заслужили!",

- гласит подпись к фотографиям.

В том же сообществе горожане жалуются на работу автобуса по пятому маршруту. Рассказывают, что утром - с 8:30 до 9:30 - не уехать на работу из Пятого поселка. Автобус ходит примерно раз в час.

