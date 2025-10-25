Воздушную опасность отменили в Ленинградской области

Воздушная опасность в Ленинградской области отменена. Об этом в своем ТГ-канале сегодня утром сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"ПВО уничтожило над регионов 8 БПЛА. Спасибо за надежную защиту неба",

- написал Дрозденко.

Воздушная опасность была объявлена в регионе сегодня ночью. Сообщалось о возможном понижении скорости интернета.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.