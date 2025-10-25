25 октября 2025, 11:24
Воздушную опасность отменили в Ленинградской области
Глава Ленинградской области Дрозденко поблагодарил ПВО за надежную защиту неба
фото: Петрозаводск говорит
Воздушная опасность в Ленинградской области отменена. Об этом в своем ТГ-канале сегодня утром сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"ПВО уничтожило над регионов 8 БПЛА. Спасибо за надежную защиту неба",
- написал Дрозденко.
Воздушная опасность была объявлена в регионе сегодня ночью. Сообщалось о возможном понижении скорости интернета.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.