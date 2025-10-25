Девочка, упавшая в открытый люк в Карелии, получит полмиллиона рублей

Прокуратура Карелии сообщила, что заявленный иск по поводу падения несовершеннолетней в незакрытый люк канализации удовлетворен в полном объеме. Происшествие случилось в Пудожском районе в августе этого года.

В результате падения девочка получила телесные повреждения и была экстренно госпитализирована. Затем проходила длительное лечение и восстановление, не ходила в образовательное учреждение.

Прокуратура выяснила, что организацией, ответственной за содержание указанного канализационного колодца, являлось муниципальное унитарное предприятие «Ресурс», чье бездействие повлекло падение и травмирование ребенка.

Заявленные прокурором исковые требования о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней удовлетворено.

Решение суда пока в законную силу не вступило.