25 октября 2025, 13:37
Свидетелей ДТП со смертельным исходом ищут в Карелии
фото: МЧС Карелии
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» ищут свидетелей смертельной аварии, произошедшей 18 октября на трассе Вологда-Медвежьегорск.
"Ищем свидетелей, очевидцев дтп, а также очевидца, который обратился в 112 за помощью и вытащил водителя из искореженного автомобиля, затем покинул место ДТП",
- говорится в сообщении.
ДТП произошло 18 октября, ориентировочно в 20:45 на трассе Вологда- Медвежегорск 601км (в шести километрах от Повенца). Водитель автомобиля Нива-шевроле погиб на месте.
Всех, обладащих какой либо информацией, просят обратиться по номеру телефона: 8911 434 73 94.