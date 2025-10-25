Свидетелей ДТП со смертельным исходом ищут в Карелии

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» ищут свидетелей смертельной аварии, произошедшей 18 октября на трассе Вологда-Медвежьегорск.

"Ищем свидетелей, очевидцев дтп, а также очевидца, который обратился в 112 за помощью и вытащил водителя из искореженного автомобиля, затем покинул место ДТП",

- говорится в сообщении.

ДТП произошло 18 октября, ориентировочно в 20:45 на трассе Вологда- Медвежегорск 601км (в шести километрах от Повенца). Водитель автомобиля Нива-шевроле погиб на месте.

Всех, обладащих какой либо информацией, просят обратиться по номеру телефона: 8911 434 73 94.