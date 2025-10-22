Как жители Кеми отстояли свою реку

Текст: Елена Малишевская, фото: минсельхоз Карелии, паблики «Подслушано Кемь» и «Кемь/Без цензуры»

На 27 октября было назначено заседание комиссии Министерства сельского хозяйства Карелии, которая принимает решения по открытию того или иного рыбоводческого участка на водоемах нашей республики. В повестке дня был один вопрос: утверждение границ участка для рыбного хозяйства на реке Кемь. Министерство это заседание отменило, так как ФГБУ «Главрыбвод» отозвало свою заявку. Такому повороту событий предшествовала активная борьба за реку жителей Кеми. Казалось бы — победа, и надо радоваться. Но кемляне пока очень сдержаны: это была не первая попытка пустить форелеводов и лососеводов на кемские просторы, и местные жители подозревают, что власть от своих планов окончательно не откажется.

Границы этого же рыбоводческого участка на реке Кемь уже рассматривались на заседании комиссии минсельхоза 26 июня 2025 года. Тогда голосование закончилось вничью: пятеро членов комиссии одобрили заявку «Главрыбвода», пятеро были против. Но так как среди тех, кто голосовал «против», неожиданно оказалась и председатель комиссии — министр сельского хозяйства Карелии Ольга Палкина, это мнение и победило. Жители Кеми тогда выдохнули.

«У нас и без того вода плохого качества, можно сказать, техническая. Пробы воды берут каждые три месяца — раз в квартал, но нас с результатами экспертиз не знакомят. А если в реке еще и садки с форелью поставят, то какую воду мы будем пить?»,

- поделились своими рассуждениями с нашей редакцией активисты Кеми.

Через несколько месяцев была сделана вторая попытка: «Главрыбвод» подал заявку на участок с теми же координатами. На это раз была проведена основательная информационная кампания: власти говорили больше не о форели, а лососе и сиге, а также о государственной задаче, которую Карелия должна выполнить в интересах всей Российской Федерации.

«Совет Федерации РФ поручил Росрыболовству в этом году разработать меры, направленные на формирование маточного стада лосося атлантического и сига, достаточного для обеспечения их ежегодного выпуска в бассейн Онежского озера. Новый участок, заявку на формирование которого подало госпредприятие «Главрыбвод» в Кемском районе, должен был стать ключевым для воспроизводства этих видов. Задача благая. Она направлена на решение серьезных государственных задач, в том числе в области импортозамещения, поскольку сейчас около 90% посадочного материала карельской форели идёт в нашу страну из-за рубежа. Решать поставленные государством задачи необходимо»,

- написал в своем ТГ-канале вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев.

Активистов Кеми было не обмануть: они внимательно читали полный текст заявки, в котором говорилось и о радужной форели.

На 14 октября в Кеми назначили общественные слушания. Но еще раньше — 11 октября на берегах реки Кемь началась бурная деятельность: привезли трубы, садки, прочие технические элементы будущего рыбного хозяйства. То есть больше чем за две недели до заседания комиссии бизнесмены были уверены, что все "на мази".

Кемляне в это время не дремали. Они фотографировали, всё подробно документировали и писали везде, где возможно: в администрацию района, республики, страны. Депутатам района, республики, страны. В прокуратуру и другие надзорные органы. Неожиданной, и, возможно, решающей в этом деле стала поддержка Роспотребнадзора. Ведомство встало на сторону людей.

«Организация рыбоводных участков объективно усилит антропогенную нагрузку на водный объект, создаст источник концентрированного загрязнения в акватории водохранилища. Поступление отходов жизнедеятельности рыбы неизбежно приведёт к ухудшению качества воды. В условиях отсутствия необходимых современных очистных сооружений в г. Кеми качество питьевой воды полностью зависит от качества воды водоисточника и в случае ее ухудшения будет непосредственно влиять на уровень жизни населения»,

- говорится в официальном ответе Роспотребнадзора.

На общественных слушаниях 14 октября жители Кеми также выступили единым фронтом — единогласно проголосовали против создания рыбоводческого участка. Активно выступали, аргументировано доказывали, почему этого делать нельзя. Записывали видео выступления активистов, выкладывали в сеть. Людей поддержала и глава районной администрации Долинина. Оптимизма добавило известие о том, что жители Ламбасручья победили форелеводов в суде. Кемляне тоже готовы были идти в суд, если надо.

Но идти в суд не понадобилось. 20 октября карельский филиал «Главрыбвода» отозвал свою заявку на создание участка, вслед за этим минсельхоз отменил и заседание комиссии.

«С учётом напряженной ситуации, которая сложилась с формированием рыбоводного участка (РВУ) по заявке «Главрыбвода», а также ознакомившись с позицией надзорных природоохранных органов, правительство республики провело дополнительные консультации с руководством предприятия. В результате руководство «Главрыбвода» обратилось в адрес Минсельхоза РК об отзыве своей заявки на формирование РВУ»,

- сообщил виц-премьер Олег Ермолаев.

Жители Кеми, безусловно, рады. Но сдерживают свой восторг, потому что уже научены горьким опытом.

«Это, конечно, отличная новость. Но кто мешает им подать заявку снова? В третий или какой там раз. Могут отсидеться, пока всё утихнет и начать всё сначала».

«Их тактика - это выждать, пока народ устанет. Наша задача - не дать этому случиться. Закрепляем победу через публичные слушания. Готовим досье по всем их попыткам. Держим ситуацию на постоянном контроле. Будем готовы к новому раунду»,

- пишут кемляне в социальных сетях.

Из того, какими шагами и средствами жители Кеми отстояли (хотя бы на этом этапе) реку, можно составить подробную инструкцию для жителей Карелии по борьбе за свой водоем. Ведь это не первый и далеко не последний рыбоводческий участок в нашей республике. А учитывая состояние очистных сооружений в районах Карелии, мы еще будем свидетелями не одного такого противостояния.