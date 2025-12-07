Опасный и бесхозный мост в Карелии привлек внимание Бастрыкина

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки вокруг ситуации с единственным пешеходным мостом через озеро Святозеро. Об этом сообщили в паблике информационного центра СК России.

Мост, построенный ещё в прошлом столетии, соединяет две части населенного пункта. Сейчас он пришел в негодность: деревянные опоры прогнили и разрушаются, конструкции накренились.

Деревянная переправа ведет к колонке, где сельчане берут чистую питьевую воду. Но добираться до нее с приходом зимы будет небезопасно – дорога станет скользкой. Сейчас пройти туда стало небезопасно.

Сельчане обратились к руководству поселения с просьбой отремонтировать мост хотя бы частично, но, по информации «Народного фронта», получили отказ, так как моста официально нет.

Руководитель администрации Пряжинского района Дмитрий Буевич подтвердил – переправа не числится на балансе муниципального образования. Он отметил, что этим осложняется ситуация с поиском возможных источников финансирования для реконструкции.

Также, по мнению Буевича, нет видимых причин считать этот мост опасным для пешеходов и закрывать его.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о «сдаче» моста через реку Чирко-Кемь в Муезерском районе.