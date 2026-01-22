Студентам ПетрГУ предложили стать курсантами военного учебного центра

В ПетрГУ откроют набор в военный учебный центр. Пройти отбор смогут юноши, в конце образовательного курса курсант получит военный билет, звание и будет зачислен в запас.

Студенты вуза смогут подать заявление на обучение со 2 февраля и по 5 марта на две образовательные программы – офицер запаса и сержант запаса. Студенты смогут учиться по специальности «применение наземных подразделений войсковой разведки», «командир мотострелкового отделения». Курс рассчитан на 2-3 года. Также желающим потребуется пройти военно-врачебную комиссию и физподготовку.

«При успешном завершении обучения курсант получит военный билет, звание офицера или сержанта и зачисление в запас», - пояснили в паблике ПетрГУ.