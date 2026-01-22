Рейд «Контроль трезвости» пройдет в столице Карелии

В пятницу, 23 января, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, полицейские массово выйдут на улицы карельской столицы и будут искать нетрезвых водителей. Будут останавливать все автомобили подряд.

Петрозаводчан попросили сообщать о нетрезвых автомобилистах по телефонам дежурной группы Госавтоинспекции: 715-900, 78-44-44.