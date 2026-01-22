Полиция Петрозаводска обратилась за помощью

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Святослава Романова, 2008 года рождения. Юноша ушел из дома 16 января 2026 года в микрорайоне Сулажгора, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Разыскиваемому на вид 17–18 лет, рост 175–180 см, худого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Он был одет в бейсболку серого цвета, куртку черного цвета, спортивные брюки черного цвета и кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать в полицию.