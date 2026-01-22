Руденя и Парфенчиков оценили новый животноводческий комплекс в Видлице

Полпред по Северо-Западу Игорь Руденя, глава Карелии Артур Парфенчиков и депутат Госдумы Валентина Пивненко встретились с руководством молочного животноводства – племенного хозяйства «Ильинское», оценили восстановленный животноводческий комплекс и обсудили перспективы развития хозяйства.

В 2025 году в олонецком селе Видлица при поддержке регионального бюджета ввели в эксплуатацию второй двор животноводческого комплекса. В начале 2024 года был открыт первый двор на 400 голов, оснащенный современным доильным залом и передовым животноводческим оборудованием. В 2025 году была завершена вторая очередь: восстановление второго двора позволило увеличить мощность комплекса до 800 голов дойного стада.

Племенное хозяйство «Ильинское» ежегодно реализуют проекты по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе с государственной поддержкой. В 2025 году они ввели в оборот более 370 гектаров сельскохозяйственных угодий. Современный подход к кормопроизводству позволяет хозяйству не только расширять рацион поголовья, но и увеличивать питательность кормов. Это способствует росту продуктивности стада и укреплению финансово-экономического благополучия предприятия. По итогам года показатели «Ильинского» - 23,7 тысячи тонн молока, это на 15 % больше, чем в предыдущем году.

Игорь Руденя и Артур Парфенчиков встретились с руководством и сотрудниками сельхозпредприятия, обсудили условия труда и перспективы дальнейшего развития хозяйства.

«Очень радует, что в развитии этого важного для Олонецкого района и всей республики сектора работает молодежь, местные жители», – сказал Руденя.

По его словам, видна поддержка регионального правительства, при этом животноводческий комплекс имеет хорошее рыночное развитие.

В 2026 году «Ильинское» планирует завершить разработку проекта для строительства фермы по откорму бычков в деревне Кирккоеки Питкярантского округа. Проект станет важным шагом в диверсификации экономики предприятия и развитии мясного животноводства. Также предприятие планирует создать завод по производству комбикорма. Это позволит обеспечить независимость предприятия от поставок комбикорма со стороны и снизить себестоимость производимой продукции.