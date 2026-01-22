Депутаты Заксобрания Карелии приняли закон о доплате опытным пожарным

22 января на заседании Законодательного собрания Карелии депутаты приняли в первом и во втором окончательном чтении законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты опытным пожарным и спасателям в размере 9600 рублей.

Так, с 1 января 2026 года в Карелии устанавливается социальная выплата работникам карельской республиканской поисково-спасательной службы, которые достигли возраста 40 лет и отработали в региональных формированиях не менее 15 лет; работникам противопожарной службы Карелии, которые достигли возраста 50 лет и отработали в службе не менее 25 лет.

Голосованию предшествовала бурная дискуссия. Некоторые депутаты высказали мнение, что эта выплата коснется только сотрудников с большим стажем работы, которые пока не получают пенсию, и не затронет молодые кадры. Как отметил председатель комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев, работа над повышением заработной платы всех региональных пожарных и спасателей уже идет и будет продолжена.

«Это небольшое количество, но это только первый шаг. Работу по повышению уровня материального стимулирования сотрудников республиканской поисково-спасательной службы и противопожарной службы мы будем продолжать»,

- сказал Сергей Шугаев.

Заместитель председателя комитета по законности и правопорядку Артем Валюк предложил принять законопроект в двух чтениях, чтобы уже сейчас оказать поддержку специалистам со стажем, которые передают свой опыт молодежи.

«Прошу поддержать институт наставничества — чтобы опытные пожарные оставались на работе и получали достойную зарплату. А для повышения зарплат молодым пожарным нужно принять новый закон»,

- заявил депутат Артем Валюк.

Представитель главы республики в Заксобрании Юрий Шабанов отметил, что законопроект отражает предложения депутатов, отправленные Артуру Парфенчикову в мае прошлого года. Работа была проведена большая и средства для ежемесячных выплат в бюджете нашли.

В результате большинством голосов проект закона был принят. Он касается около 60 человек, работающих в пожарных и аварийно-спасательных службах.