В районе Карелии «сдали» мост, ремонт шёл с 2023 года

На 92-м километре федеральной автодороги А-137 «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – граница с Финляндской Республикой в Муезерском районе введен в эксплуатацию капитально отремонтированный мост через реку Чирко-Кемь. Об этом сообщили в республиканском Минтрансе.

Более чем стометровый железобетонный четырехпролетный мост ввели в эксплуатацию в 1990 году, а его ремонт начался лишь в 2023 году.

Дорожники заменили опорные части переправы, усилили пролётные балки, выполнили бетонирование, отсыпали и укрепили конусы.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о начале ремонта моста через реку Мегрега в Олонецком районе.