Глава Карелии поручил увеличить сумму выплат для молодых мам

В этом году День матери в России отметят 30 ноября – в последнее воскресенье месяца. В преддверии этой даты – 27 ноября – Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с молодыми мамами республики. Встреча прошла в Центре детского чтения в Национальной библиотеке. На неё пришли более 20 молодых мам, совмещающих учебу и работу с материнством. В первую очередь, Глава Карелии поздравил девушек с предстоящим праздником.

Родители, мамы – это святое – они всегда в нашем сердце, сколько бы лет тебе ни было, где бы ты ни находился, с нами ли они или уже нет. Сегодня здесь много молодых мам – красивых и жизнерадостных – это очень здорово. Убежден, что социальные меры для родителей должны становиться все более адресными и концентрироваться на молодой семье, поддержке материнства – это залог развития нашего общества и государства. В Карелии мы продолжаем работу в этом направлении»,

– сказал Артур Парфенчиков.

С этого года в республике по инициативе Главы Карелии действует новая мера государственной поддержки матерей. Единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей положена жительницам Карелии до 25 лет, родивших ребенка и которые очно обучаются в вузах или колледжах. В 2025 году её получили 44 женщины.

Прямо во время встречи, по итогам вопросов и пожеланий молодых мам, Глава Карелии поручил региональному Министерству социальной защиты повысить сумму единовременной выплаты, а также предусмотреть новую выплату за второго и последующих детей, рожденных во время учебы и расширить возможность получения выплаты до 30 лет для обучающихся очно и проживающих в республике.

На мероприятии молодые мамы поблагодарили Главу Карелии за возможность получить дополнительную финансовую помощь при рождении малыша.

Я получила выплату через 3-4 месяца после рождения ребенка. Узнала о ней уже во время беременности и подготовилась к получению – всю сумму получила быстро. Деньги потратили на ремонт детской»,

– поделилась своим опытом студентка Карельского филиала РАНХиГС Екатерина Меккер.

Подать заявление на существующую выплату можно через интерактивный портал Минсоцзащиты Карелии по ссылке.

Отметим также, что в Карелии действуют и иные меры поддержки родителей, среди которых – региональный материнский (семейный) капитал в рамках нацпроекта «Семья», единовременная денежная выплата семьям при одновременном рождении троих и более детей на приобретение или строительство жилья, ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей для детей из многодетных семей, комплекты «Подарок новорожденному» с детскими принадлежностями, обеспечение молочными продуктами, лекарственными препаратами и другие.

Фото: Министерство социальной защиты Республики Карелия.