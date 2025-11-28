В Петрозаводске ищут принца

Принцев ищут в Петрозаводске, но не для Золушки, а в театр. Музыкальному театру Карелии для роли в новой постановке нужен мальчик. Перед тем как утвердить на роль, для юных претендентов устроят проверку. Кастинги проведут 6 и 7 декабря.

Как отметили в театре, опыт выступлений будет только плюсом. Также есть ограничение по возрасту – от 10 до 12 лет.

Юный актер исполнит роль в балете по мотивам известного произведения французского писателя Сент-Экзюпери.