Определены обладатели призов среди подписчиков «ТВР-Панорамы»

Закончилась основная подписка на первое полугодие 2026 года на республиканский еженедельник «ТВР-Панорама». По традиции редакция разыграла призы среди подписчиков, приславших купоны на участие в розыгрыше, которые публиковались в каждом номере газеты.

Партнер подписной кампании - стоматологическая клиника «Дентесса». Сертификаты на стоматологические услуги номиналом 4000 рублей каждый выиграли 13 подписчиков.

Сертификаты можно получить в редакции по адресу: ул. Лыжная, 6. Телефон для справок: 53-33-01. Скоро стартует новая подписная кампания, а это значит, что будут новые призы! Будьте здоровы и оставайтесь с нами!