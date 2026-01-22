Руденя поздравил медиков с открытием новой амбулатории в Ильинском

22 января полпред президента России в СЗФО Игорь Руденя и глава Карелии Артур Парфенчиков посетили новую врачебную амбулаторию в поселке Ильинский.

Амбулаторию построили в 2025 году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В ней расположились кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога, смотровой, физиотерапевтический и процедурный, палата временного пребывания на дневном стационаре. Медучреждение обеспечено санитарным транспортом, оборудовано техникой и мебелью.

Долгое время медицинскую помощь оказывали в ветхом помещении. По словам главврача Олонецкой ЦРБ Григория Кокорина, возведения нового здания врачебной амбулатории с нетерпением ждали как медицинские работники, так и пациенты.

«Новые комфортные условия позволят расширить перечень услуг, привлечь больше внимания населения к вопросам профилактики, заинтересовать трудоустройством новые молодые силы»,

– считает главврач.

Амбулатория полностью укомплектована кадрами. На постоянной основе трудится десять человек. С 2025 года к работе в амбулатории приступили молодые специалисты – участники программ «Земский врач» и «Земский фельдшер». В коллективе есть опытные медицинские работники, чей трудовой стаж составляет более 30 лет.

Игорь Руденя оценил условия, созданные для пациентов и медицинского персонала, пообщался с работниками и поздравил коллектив с открытием амбулатории.

«В медцентре реализован очень правильный подход: здесь есть и детское, и взрослое, а также необходимые специализированные отделения»,

– подчеркнул полпред.

Игорь Руденя отметил необходимость дальнейшего привлечения медиков – «целевиков» из числа местных жителей. Эти результаты уже положительно оценивает население Олонецкого района.

Новая амбулатория будет обслуживать одиннадцать населенных пунктов Ильинского поселения: поселок Ильинский, деревни Алексала, Большаково, Еройла, Герпеля, Ильинская Горка, Тулокса, Устье Тулоксы, Седокса, село Нурмойла, а также поселок совхоза «Ильинский». Количество жителей в них составляет порядка 2,6 тысяч человек, 516 из которых – дети.

В прошлом году в Карелии построили восемь врачебных амбулаторий и одиннадцать фельдшерско-акушерских пунктов. В Петрозаводске достроили поликлинику на Кукковке, до конца года достроят хирургический комплекс Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи и завершат реконструкцию блоков А и Б межрайонной больницы с поликлиникой.