Какие сведения обязательны для косметики и парфюмерии

В региональном Роспотребнадзоре дали рекомендации при выборе косметики и парфюмерии. Специалисты службы отметили, что обращать внимание стоит как на упаковку, так и на ароматы.

Упаковка должна быть аккуратной, с чёткими и читаемыми шрифтами, а информация — понятной, полной и достоверной. Продукция должна соответствовать техническим регламентам ЕАЭС и иметь маркировку с единым знаком обращения на рынке государств — участников ЕАЭС.

Маркировка должна содержать информацию о наименовании и назначении парфюмерно-косметической продукции, её производителе и его местонахождении (юридический адрес, включая страну) и организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя.

Указание срока годности, описание условий хранения и особых мер предосторожности при применении продукции, сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции и состав также обязательно должны быть прописаны.

Проверить легальность товара можно через приложение «Честный знак», а при обнаружении ошибки или несоответствия — сообщать в Роспотребнадзор.

Специалисты службы напоминают: право на обмен товаров надлежащего качества не распространяется на парфюмерию и косметику. Вернуть товар получится только при наличии недостатков или недостаточной информации при покупке.