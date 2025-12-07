Предполагаемая злоумышленница попала в камеру видеонаблюдения

Сотрудники уголовного розыска пытаются установить личность подозреваемой в попытке совершить кражу из сетевого магазина Петрозаводска. Информация о поиске злоумышленницы появилась в паблике республиканской полиции.

Предполагаемая правонарушительница попала в объектив камеры. Правоохранители рассчитывают на помощь бдительных горожан. Полицию интересуют сведения о личности подозреваемой и местонахождении.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о 21-летнем мужчине, который украл алкоголь и табачные изделия из магазина в столице Карелии.