07 декабря 2025, 14:18
Предполагаемая злоумышленница попала в камеру видеонаблюдения
Бдительных жителей Петрозаводска просят помочь в поисках подозреваемой в попытке кражи
Фото: МВД по РК
Сотрудники уголовного розыска пытаются установить личность подозреваемой в попытке совершить кражу из сетевого магазина Петрозаводска. Информация о поиске злоумышленницы появилась в паблике республиканской полиции.
Предполагаемая правонарушительница попала в объектив камеры. Правоохранители рассчитывают на помощь бдительных горожан. Полицию интересуют сведения о личности подозреваемой и местонахождении.
