Житель Карелии «отжал» дверь и вынес из магазина алкоголь и не только

21-летний мужчина украл алкоголь и табачные изделия в сетевом магазине в Петрозаводске. Об этом рассказали в республиканском МВД.

Молодой человек признался, что в торговую точку, расположенную на Первомайском проспекте, проник ранним утром, отжав входную дверь. С витрины взял несколько бутылок с алкоголем и табачную продукцию. Украденное сложил в сумку и скрылся. Установить личность мужчины помогла камера видеонаблюдения.

Мужчина вынес из магазина товар на сумму более 30 тысяч рублей. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

