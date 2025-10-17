Жители карельского поселка частично победили форелеводов в суде

Текст: Елена Малишевская, фото: Елена Малишевская, группа в ВК «Наш Ламбасручей»

16 октября в Верховном суде Карелии состоялось финальное заседание по иску жителей поселка Ламбасручей Медвежьегорского района. Три местные жительницы подали иск: они оспаривали утверждение границ нового рыбоводного участка № 295 площадью 77 гектаров в Уницкой губе Онежского озера — неподалеку от острова Миж и поселка Ламбасручей, а также старого участка № 181, на котором уже действует форелеводческое хозяйство. Верховный суд удовлетворил иск частично: отменил приказ минсельхоза Карелии об утверждении границ нового рыбоводного участка, законность старого участка осталась без изменений.

Три жительницы поселка Ламбасручей - Баженова, Евсеева и Филимонова - обратились с исковым заявлением, их интересы в суде представляла юрист Ольга Тужикова. В качестве ответчика выступало Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии. В заседаниях участвовала и заинтересованная сторона — представитель ООО «Норд-Ост-Рыбпром», которое уже работает в Медвежьегорском районе и собиралось открыть новый форелеводческий участок. Судья Наталья Иванова учла обстоятельства дела: жители Ламбасручья не были надлежащим образом оповещены о планах по созданию рыбоводческого участка, опрос их мнения прошел с многочисленными нарушениями.

«Уницкая губа не является единственным источником водоснабжения для жителей поселка»,

- настаивали в суде форелеводы.

Однако жители Ламбасручья яростно отстаивали эту часть Онежского озера. Здесь из-за уже действующих форелеводческих садков гибнет ряпушка. Здесь образуются плёнки на воде, плавает «какой-то зеленый холодец». На острове Миж находятся кладбище и жилой дом, нарушаются санитарные нормы. Становятся недоступными привычные места сбора грибов и ягод: на незаконные захоронения погибшей форели приходят хищные звери, в том числе медведи.

Истцам удалось добыть карту Уницкой губы из атласа Министерства обороны России. Прямо на заседании суда преподаватель речного училища, бывший капитан Сергей Витальевич Ляпин нарисовал на карте границы оспариваемых участков по известным координатам.

Выяснилось, что рыбоводный участок № 181 захватывает и участок суши - порядка 200 метров, то есть места общего пользования. Более того - через рыбоводный участок проходят два судоходных пути.

В научном заключении о пригодности участка № 295 для выращивания форели данные о глубине, показателях течения, физико-химическом составе воды либо отсутствуют, либо не соответствуют действительности, говорили истцы. Показатель условного водообмена 0,2 - при этом дается ссылка на источник литературы 1975 года. Между тем исследования влияния форелеводческих хозяйств на водные объекты проводились в 2007, 2008 и 2009 годах, есть научная работа на эту тему директора Института биологии Карельского научного центра. Согласно его данным, показатель условного водообмена на этом участке Онежского озера не 0,2, а 0,05. То есть период обновления воды не 5 лет, а 20 лет.

600 тонн форели в год для Уницкой губы - это максимум, который может быть безопасен. Уже в 2012 году лимит был исчерпан.

Такой показатель, как скорость течения воды, вообще отсутствует в научном заключении. Сведения о наличии краснокнижных видов отсутствуют. Между тем в Уницкой губе водятся сиг и лосось - они занесены в Красную книгу Карелии. Плюс выдра и другие охраняемые животные.

«Сведения об охране окружающей среды отсутствуют. В научном заключении должны быть данные о максимальном объёме рыбы, которое можно вырастить на этом водном участке. Таких данных нет. Соответственно выводы о том, что участок пригоден для выращивания форели, не верны и не обоснованны»,

- подчеркивала в суде юрист Ольга Тужикова.

Представители минсельхоза и ООО «Норд-Ост-Рыбпром» на это отвечали, что есть рекомендации, но они не обязательны к исполнению. Также представитель форелеводов усомнился в верности выводов диссертации директора Института биологии КРНЦ РАН.

Судья Верховного суда Карелии Наталья Иванова вынесла решение отменить приказ минсельхоза Карелии об утверждении границ участка № 295. Но оставила в силе приказ об участке № 181. Эту часть судебного вердикта жители поселка Ламбасручей будут оспаривать.