07 декабря 2025, 13:20
Жителям района Карелии предложили спросить прокурора о лекарствах
Прокурор республики проведет прием в Олонецком районе Карелии
Фото: freepik
11 декабря исполняющий обязанности прокурора Карелии Сергей Спиридонов проведет прием граждан в Олонце. Информация об этом появилась в паблике местной администрации.
Общение с жителями района начнется в 11 часов утра и пройдет по видеосвязи.
Вопросы, которые предлагаются к рассмотрению: соблюдение законодательства об обеспечении льготных категорий населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и средствами технической реабилитации.
Для эффективного решения вопросов обратившимся рекомендуют иметь заявление, на которое хотели бы получить исчерпывающий ответ.
Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о жалобах жителей Карелии на отсутствие тест-полосок для глюкометров и одного препарата в аптеке.