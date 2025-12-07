Жителям района Карелии предложили спросить прокурора о лекарствах

11 декабря исполняющий обязанности прокурора Карелии Сергей Спиридонов проведет прием граждан в Олонце. Информация об этом появилась в паблике местной администрации.

Общение с жителями района начнется в 11 часов утра и пройдет по видеосвязи.

Вопросы, которые предлагаются к рассмотрению: соблюдение законодательства об обеспечении льготных категорий населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и средствами технической реабилитации.

Для эффективного решения вопросов обратившимся рекомендуют иметь заявление, на которое хотели бы получить исчерпывающий ответ.

