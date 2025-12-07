Россиянам рассказали, как выбрать вкусные мандарины

Чем ближе Новый год, тем актуальнее становится вопрос выбора мандаринов к праздничному столу. На какие признаки стоит ориентироваться при покупке этого фрукта, чтобы наверняка выбрать вкусные и спелые плоды, об этом рассказали «Известия» со ссылкой на Роскачество.

Стоит избегать мандаринов с поврежденной кожурой, темными пятнами, коричневой сеткой и мягкими участками. Эти признаки указывают на нарушение условий хранения. Не следует брать мандарины из ящика или упаковки, где встречается плесень.

Кожура мандарина также о многом может рассказать. Зеленые пятна или незрелый «хвостик» сигнализируют о недозрелости, а твердая и сморщенная кожура — о перезревании и снижении сочности. Хороший признак — кожура, которая легко отделяется от мякоти.

Спелый мандарин обладает яркой равномерной окраской, ароматный, и его вес ощутим в руке.

Зеленый листочек на плодоножке не является признаком свежести, он лишь создает привлекательный внешний вид продукту.