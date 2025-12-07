В отеле Гонконга нашли тело россиянки

В Гонконге обнаружили тело 35-летней гражданки России в отеле Kew Green в районе Ваньчай, сообщает РБК со ссылкой на Dimsum Daily.

По информации властей, около 15:00 по местному времени сотрудники отеля обнаружили женщину без сознания в номере и вызвали скорую помощь. Медики констатировали ее смерть. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время дело квалифицируют как внезапную смерть. Известно, что погибшая въехала в Гонконг на законных основаниях по своему загранпаспорту.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о драке за чипсы, которой закончилась массовая свадьба в Индии.