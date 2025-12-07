07 декабря 2025, 15:25
Фельдшер из Карелии стал почетным донором России
Александр Ильин сдает кровь уже 27 лет
Фото: Минздрав РК
Фельдшер Детской республиканской больницы им. И.Н. Григовича Александр Ильин стал почетным донором России. Об этом рассказали в Минздраве Карелии.
Впервые Александр Ильин сдал кровь еще в 1998 году. С тех пор он регулярно совершает донации. За 27 лет фельдшер сдал кровь сорок один раз.
«Донорство — высшее проявление милосердия, доброты и неравнодушия. Это выбор в пользу жизни, который Александр Сергеевич делает снова и снова»,
— написали коллеги Александра Ильина.
