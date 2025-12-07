Фельдшер из Карелии стал почетным донором России

Фельдшер Детской республиканской больницы им. И.Н. Григовича Александр Ильин стал почетным донором России. Об этом рассказали в Минздраве Карелии.

Впервые Александр Ильин сдал кровь еще в 1998 году. С тех пор он регулярно совершает донации. За 27 лет фельдшер сдал кровь сорок один раз.

«Донорство — высшее проявление милосердия, доброты и неравнодушия. Это выбор в пользу жизни, который Александр Сергеевич делает снова и снова»,

— написали коллеги Александра Ильина.

