Аналитик рассказал, что будет с рублем после снижения ключевой ставки

После снижения ключевой ставки до 16,5% рубль укрепится и будет с большей долей вероятности держаться в районе 80 рублей за доллар. Более того - стоимость доллара будет чаще опускаться ниже 80 рублей. Так считает финансовый аналитик Александр Шнейдерман, который дал интервью агентству Прайм.

"Появился небольшой люфт для смягчения денежно-кредитной политики. При этом ставка остается на достаточно высоком уровне, чтобы сдерживать потребительский спрос и поддерживать привлекательность рублевых активов",

— пояснил аналитик.

Шнейдерман подчеркнул, что многие аналитики ожидали такого решения на фоне постепенного снижения инфляционного давления. Теперь важно поддержать экономику, не допустив нового витка роста цен.

Не ожидается резкого изменения кредитных и депозитных ставок – банки будут столь же сдержанны, как и Центробанк. Рубль укрепится – у него будет больше оснований держаться в диапазоне 78-85 за доллар, если не вмешается геополитика, заключил Шнейдерман.