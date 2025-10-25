Плюсовую погоду по всей Карелии обещают в воскресенье

Завтра, 26 октября в Карелии будет облачно. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, на севере с мокрым снегом.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+6°С, днём +4,+9°С.

В Петрозаводске также облачно. Небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6°С, днём +6,+8°С. Атмосферное давление будет падать.