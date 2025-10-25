25 октября 2025, 15:41
Плюсовую погоду по всей Карелии обещают в воскресенье

Прогноз погоды на завтра, 26 октября
Погода осень в Карелии
фото: Петрозаводск говорит

Завтра, 26 октября в Карелии будет облачно. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, на севере с мокрым снегом.  

Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью  +1,+6°С, днём +4,+9°С. 

В Петрозаводске также облачно. Небольшой дождь. 

Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6°С, днём +6,+8°С.  Атмосферное давление будет падать.

