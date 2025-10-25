Километровые знаки на трассе «Кола» в Карелии имеют разрыв

Разрыв между километровыми знаками на автодороге (км 520 / км 565) в Кондопожском районе Карелии образовался при строительстве отдельных участков автодороги по новому направлению, в обход населенных пунктов, в том числе пос. Марциальные воды и пос. Гирвас, сообщает Управление дорог «Кола».

Управление уточняет, что в документации на автодорогу, в том числе в техническом паспорте и проекте организации дорожного движения, данные разрывы километража учтены, финансирование дорожных работ производится с учетом фактической протяженности автодороги.

Приведение в соответствие километража автодороги Р-21 «Кола» возможно после проведения паспортизации автодороги на всем ее протяжении от Санкт-Петербурга до границы с Королевством Норвегия.

Эта работа будет проведена после завершения всех работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дороги, в том числе на территории соседних субъектов – Ленинградской и Мурманской областей.