Жители Карелии своими силами строят дорогу на остров

Жители Карелии своими силами строят дорогу на популярный у туристов остров Риеккалансаари. Об этом пишет ТГ-канал «Baza».

По данным источника, этот остров на Ладожском озере за прошлый год посетило около 120 тыс. туристов — россиян привлекает живописность места и возможность активного отдыха. Местные жители вкладываются в привлечение турпотока: организуют мероприятия, фестивали, развивают сервис.

При этом единственная дорога, по которой можно заехать на Риеккалансаари - в ужасном состоянии. Местные жители самостоятельно обновляли дорогу, а сейчас жители решили объединиться, чтобы собрать деньги на полноценный ремонт.

Администрация Сортавальского муниципального округа рассказала «Базе», что знает об инициативе и готова поддержать жителей, но только не финансово. Власти увтерждают, что дорога не относится ни к муниципалитету, ни к администрации республики, из-за чего у них нет права заниматься ремонтными работами.



К дороге ведет понтонный мост, на полноценную замену которого выделено более миллиарда рублей. Но строительство из года в год переносится.