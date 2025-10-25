Водителям напомнили о штрафе за езду на летней резине

Водители могут получить штраф за езду на летней резине после 1 декабря. Об этом РИА Новости рассказал автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

Эксперт напомнил, что запрет на передвижение на летних шинах зимой и на зимних летом действует еще с 1 сентября 2023 года. При этом всесезонную резину можно использовать круглогодично.

Инспектор может выписать штраф за использование летней резины в период с 1 декабря по 28 (29) февраля, а за эксплуатацию зимних шипованных шин – с 1 июня по 31 августа. Размер административного штрафа за использование несезонной резины - единый для всех регионов России и составляет 500 рублей, отметил собеседник информагентства.

