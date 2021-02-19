Жителей Петрозаводска приглашают на праздничный «Километр здоровья»

1 марта в Петрозаводске состоится очередной забег «Километр здоровья». Любители здорового образа жизни соберутся на стадионе «Юность», сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие будет посвящено дню рождения «Километра здоровья». Два года назад в этот день состоялся первый забег. В честь праздника организаторы подготовят подарки и памятные призы.

Для детей до девяти лет будет организована дистанция 500 метров. Остальные горожане пробегут полноценный километр. Старт первого забега намечен на 18 часов. Необходима предварительная регистрация. Фото мэрии Петрозаводска