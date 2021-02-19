19 февраля 2021, 10:29
Жителей Петрозаводска приглашают на праздничный «Километр здоровья»
1 марта любителей бега и здорового образа жизни ждут на городском стадионе «Юность»
1 марта в Петрозаводске состоится очередной забег «Километр здоровья». Любители здорового образа жизни соберутся на стадионе «Юность», сообщает пресс-служба мэрии.
Мероприятие будет посвящено дню рождения «Километра здоровья». Два года назад в этот день состоялся первый забег. В честь праздника организаторы подготовят подарки и памятные призы.
Для детей до девяти лет будет организована дистанция 500 метров. Остальные горожане пробегут полноценный километр. Старт первого забега намечен на 18 часов. Необходима предварительная регистрация. Фото мэрии Петрозаводска