Спортивные объекты Петрозаводска ждет обновление

В Петрозаводске продолжается обновление существующих спортивных объектов и строительство новых. Так, в 2019 году благодаря работе Госкомиссии и личному участию Николая Патрушева открылся современный гимнастический центр. В 2022-2023 года планируется строительство второй очереди спорткомплекса «Луми». В пойме реки Неглинки появится открытая конькобежная дорожка, отвечающая всем необходимым требованиям.

В 2021 году серьезное обновление ждет стадион «Юность».

- Весной и летом мы уложим новое футбольное поле, и стадион будет соответствовать самым высоким стандартам, позволяющим проводить мероприятия международного уровня,

- сказала глава города Ирина Мирошник. (Видео)