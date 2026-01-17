Жителей Петрозаводска обвиняют в убийстве знакомого

В Петрозаводске перед судом предстанут 42-летний и 36-летний местные жители. Их обвиняют в убийстве, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, ночью 9 января этого года мужчины выпивали со знакомым в квартире дома по улице Железнодорожной. Завязался конфликт, в ходе которого злоумышленники поочерёдно нанесли удары ножами в область жизненно важных органов мужчины. Пострадавшего госпитализировали, но от полученных травм он скончался.

Мужчин задержали. Они признали свою вину частично. В настоящее время они находятся под стражей.

Ранее 53-летнего жителя Суоярви обвинили в убийстве 43-летней знакомой.