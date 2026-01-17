Женщину убили в Карелии

Женщину убили в Суоярви. Предполагаемый убийца задержан, он раскаялся в содеянном.

По предварительной версии карельских следователей, днем 15 января 53-летний мужчина и 43-летняя женщина выпивали. Между ними в какой-то момент вспыхнула ссора. Тогда в руке мужчины оказался нож, он пустил его в ход. Удар пришелся в область груди потерпевшей. Женщина погибла на месте до приезда врачей скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Мужчина вину признал и раскаялся. По решению суда злоумышленника арестовали.