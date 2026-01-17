Российская туристка впала в кому в Египте

51-летняя жительница Татарстана впала в кому после обширного инсульта в Египте, сообщает «Комсомольская правда - Казань».

По информации источника, инцидент произошёл сразу после прибытия семьи в аэропорт Шарм-эль-Шейха 4 января. Женщине внезапно стало плохо: началась сильная головная боль, одышка и потеря координации. Медики «дали ей таблетку, и она резко заснула», приводит слова сына источник.

Врачи диагностировали у россиянки геморрагический инсульт с обширным кровоизлиянием в мозг, из-за которого женщина впала в кому.

В настоящее время срок пребывания семьи в стране завершается. Родные пытаются организовать и оплатить транспортировку тяжелобольной женщины на родину, где счёт за лечение идёт уже на миллионы.