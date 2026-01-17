17 января 2026, 14:51
Режим повышенной готовности ввели в Суоярвском округе

Все объекты в Суояврском округе пока работают в штатном режиме
Фото: freepik

В посёлках Суоярвского округа ввели режим повышенной готовности. Это произошло из-за смены предприятия, которое отвечает за водоснабжение и водоотведение, сообщила глава округа Елена Смирнова у себя на VK-странице.

В настоящее время работу объектов водоснабжения и водоотведения обеспечивает МУП «Суоярвская КУМИ», проводится осмотр и инвентаризация имущества.

«Все объекты работают в штатном режиме»,

заявила Елена Смирнова.

В случае возникновения проблем с водоснабжением/водоотведением она просила жителей округа обращаться в ЕДДС или к территориальным управляющим.

