Режим повышенной готовности ввели в Суоярвском округе

В посёлках Суоярвского округа ввели режим повышенной готовности. Это произошло из-за смены предприятия, которое отвечает за водоснабжение и водоотведение, сообщила глава округа Елена Смирнова у себя на VK-странице.

В настоящее время работу объектов водоснабжения и водоотведения обеспечивает МУП «Суоярвская КУМИ», проводится осмотр и инвентаризация имущества.

«Все объекты работают в штатном режиме»,

— заявила Елена Смирнова.

В случае возникновения проблем с водоснабжением/водоотведением она просила жителей округа обращаться в ЕДДС или к территориальным управляющим.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о блэкауте в Сегеже.