17 января 2026, 14:51
Режим повышенной готовности ввели в Суоярвском округе
Все объекты в Суояврском округе пока работают в штатном режиме
Фото: freepik
В посёлках Суоярвского округа ввели режим повышенной готовности. Это произошло из-за смены предприятия, которое отвечает за водоснабжение и водоотведение, сообщила глава округа Елена Смирнова у себя на VK-странице.
В настоящее время работу объектов водоснабжения и водоотведения обеспечивает МУП «Суоярвская КУМИ», проводится осмотр и инвентаризация имущества.
«Все объекты работают в штатном режиме»,
— заявила Елена Смирнова.
В случае возникновения проблем с водоснабжением/водоотведением она просила жителей округа обращаться в ЕДДС или к территориальным управляющим.
Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о блэкауте в Сегеже.