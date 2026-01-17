Новый год начался для жителей Карелии с финансовых потерь

О случаях мошенничества в Карелии в праздничные и первые дни нового года сообщили в республиканском МВД.

В Петрозаводске 37-летнего мужчину обманули, когда он сдал свой автомобиль в автосервис. С ним связался «мастер» и сообщил о необходимости купить детали стоимостью 55 500 рублей. Мужчина перевел деньги по указанному номеру телефона. Позже выяснилось, что звонивший оказался аферистом и к автосервису он не имел никакого отношения.

В мессенджере 62-летнему жителю Петрозаводска предложили заработать на инвестициях. Мужчина согласился, перевел на чужие счета 132 тысячи, но прибыли так и не получил.

54-летняя жительница Кондопоги несколько месяцев переводила деньги на неизвестные счета. Для вывода прибыли ее заставили воспользоваться счетами человека, не причастного к бирже. Женщина обратилась к своей знакомой, получила доступ к ее счетам и перевела мошенникам 735 тысяч рублей. Когда кондопожанка поняла, что попалась на удочку аферистов, то уже отдала им 1 157 тысяч рублей.

19-летнему жителю посёлка Лоухи предложили в мессенджере скидку для закупки товаров на маркетплейсе. Затем убедили оформить кредит и перевести деньги на указанные счета. В результате молодой человек лишился 500 тысяч рублей.