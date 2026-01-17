В России утвердили время прибытия скорой помощи

Программа госгарантий бесплатной медицинской помощи сохраняет уже действующий норматив времени прибытия скорой помощи к пациенту. Он не менялся и составляет 20 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством России документ.

«Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова»,

- цитирует документ источник.

Сообщается, что в этот норматив времени может уточняться в территориальных программах, учитывающих местные особенности - климатические и географические нюансы, транспортную доступность, плотность населения.