17 января 2026, 14:30
В России утвердили время прибытия скорой помощи
Время доезда до пациента не должно превышать 20 минут
Фото: «Петрозаводск говорит»
Программа госгарантий бесплатной медицинской помощи сохраняет уже действующий норматив времени прибытия скорой помощи к пациенту. Он не менялся и составляет 20 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством России документ.
«Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова»,
- цитирует документ источник.
Сообщается, что в этот норматив времени может уточняться в территориальных программах, учитывающих местные особенности - климатические и географические нюансы, транспортную доступность, плотность населения.